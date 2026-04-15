Comiso si accende: il 3 maggio torna la grande sfida della Comiso Race & Élite

La città di Comiso si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport e dello spettacolo. Il prossimo 3 maggio torna la “Comiso Race & Élite”, giunta alla sua terza edizione e ormai diventata uno degli appuntamenti podistici più rilevanti del panorama regionale e nazionale.

La manifestazione è organizzata dall’A.S.D. Athlon Kamarina, presieduta da Loredana Busacca e membro della Commissione Running Nazionale della FIDAL. Un evento certificato a livello nazionale e inserito nel calendario ufficiale FIDAL, con riconoscimento anche da parte di World Athletics.

Anche per il 2026, la gara sarà valida come seconda prova del circuito “Sicily Bronze Races”, confermandosi come Corsa su Strada Nazionale con percorso omologato. Il centro storico di Comiso si trasformerà ancora una volta in un vero e proprio palcoscenico sportivo, capace di coniugare competizione e spettacolo.

Il format di gara prevede un circuito cittadino di un chilometro da ripetere dieci volte, per una competizione intensa e spettacolare, dove velocità, strategia e resistenza faranno la differenza.

Programma evento:

* ComisoRace 10K – Competitiva (4 giri da 2,5 km) – prova valida per il circuito Sicily Bronze Races 2026

* Walking 10K (4 giri da 2,5 km) e Family Run 5K (2 giri da 2,5 km), entrambe non competitive e dedicate alla promozione del benessere e dei sani stili di vita

Novità 2026: Batteria Atleti d’Élite

Grande attesa per la nuova Batteria Atleti d’Élite, riservata su invito, che porterà la manifestazione a un livello tecnico e spettacolare ancora più alto e di caratura internazionale. Gli atleti si sfideranno su un circuito cittadino di 1 km da ripetere 10 volte, in una gara caratterizzata da velocità, tattica e resistenza.

Programma orario:

07:30 – 08:30: Raduno giuria e concorrenti – Piazza Fonte Diana, Comiso (RG)

09:00: Partenza 10K competitiva + Walking + Family Run

11:00: Partenza Batteria Atleti d’Élite

12:00: Premiazioni

Ogni partecipante riceverà:

Medaglia celebrativa della ComisoRace & Élite 2026

T-shirt tecnica ricordo dell’evento

Ristoro finale

Premi per categorie e assoluti (gara competitiva secondo regolamento)

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