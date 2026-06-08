Giornata dello Studente a Modica: festa grande in piazza tra musica, arte e creatività

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Grande partecipazione e clima di festa a Modica per la Giornata dello Studente, svoltasi sabato scorso in Piazza Baden Powell. L’iniziativa, promossa dal Comune di Modica attraverso l’Assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro, ha visto la stretta collaborazione degli studenti e dei rappresentanti d’istituto delle scuole superiori cittadine, trasformando la piazza in un grande spazio di creatività, musica e aggregazione.

L’evento è stato realizzato con il supporto di Innova Assistenza Tecnica del Comune di Modica, dell’Infogiovani Modica e del Punto Locale Eurodesk, con la collaborazione della CGIL, che ha condiviso gli obiettivi di partecipazione attiva delle nuove generazioni. Una sinergia tra istituzioni, scuola e realtà del territorio che ha permesso di dare vita a una manifestazione ricca di contenuti e fortemente partecipata.

Fin dal tardo pomeriggio Piazza Baden Powell si è animata con esposizioni artistiche, laboratori creativi e momenti informativi dedicati alle opportunità per i giovani. Particolarmente apprezzati i lavori degli studenti del Liceo Artistico e dell’Euroform, che hanno mostrato dal vivo il proprio talento attraverso installazioni e attività pratiche.

Accanto alla dimensione artistica, spazio anche all’informazione grazie ai punti curati dall’Infogiovani Modica e dal Punto Locale Eurodesk, che hanno offerto ai ragazzi strumenti e opportunità per la formazione e la mobilità internazionale.

La serata è entrata nel vivo con le esibizioni musicali sul palco della Giornata dello Studente. Si sono alternati giovani artisti e DJ provenienti dagli istituti scolastici del territorio, tra cui Salvo Spadaro, Cris, Bonni, Ariel La e Giovanni Veca, che hanno coinvolto il pubblico con performance accolte da grande entusiasmo.

A chiudere la manifestazione è stato il concerto del giovane artista Don Pero, molto seguito dai più giovani, la cui presenza è stata fortemente voluta dagli stessi rappresentanti d’istituto e resa possibile grazie al sostegno delle attività commerciali locali.

La conduzione dell’evento è stata affidata a Federico Bonomo, che ha accompagnato il pubblico lungo tutta la serata.

«La Giornata dello Studente è la dimostrazione concreta di quanto sia importante ascoltare e coinvolgere i giovani nei processi di partecipazione della vita cittadina» ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro, sottolineando come l’iniziativa sia nata proprio dalla collaborazione con gli studenti.

© Riproduzione riservata