Federico Poggipollini a Marina di Modica: la chitarra di Ligabue protagonista della “Notte di Certe Notti”

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Il sound di oltre trent’anni di rock italiano arriva a Marina di Modica. Giovedì 30 luglio alle ore 21.45, l’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” ospiterà un appuntamento speciale della rassegna estiva “In Teatro Aperto”, promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica: sul palco salirà infatti Federico “Capitan Fede” Poggipollini, storico chitarrista di Luciano Ligabue, ospite del concerto dei Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience.

Una serata dedicata all’energia dei grandi live del Liga, con uno spettacolo dal titolo evocativo: “La Notte di Certe Notti”. Un viaggio musicale tra i brani più amati di Ligabue, i riff che hanno segnato la storia del rock italiano e le atmosfere dei concerti che hanno fatto cantare intere generazioni.

Un viaggio nel mondo di Ligabue con il suo storico chitarrista

Federico Poggipollini porterà sul palco il suo inconfondibile stile, quello che per oltre trent’anni ha accompagnato i concerti di Luciano Ligabue diventando parte integrante del suono del rocker emiliano.

La presenza di “Capitan Fede” renderà l’appuntamento di Marina di Modica un evento unico, capace di unire il pubblico degli appassionati del Liga con una delle figure più rappresentative della scena rock nazionale.

Accanto a lui ci saranno i Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience, formazione composta da sei musicisti provenienti dalle province di Ragusa, Siracusa e Catania, che proprio quest’anno festeggiano dieci anni di attività.

I Radiofreccia protagonisti anche a Campovolo 2025

Il traguardo raggiunto dalla tribute band siciliana assume un valore ancora più significativo grazie al riconoscimento ottenuto lo scorso giugno. I Radiofreccia sono stati infatti l’unica tribute band siciliana, insieme ad altre sette selezionate in tutta Italia, invitata dall’organizzazione ufficiale di Ligabue a esibirsi alla RCF Arena di Reggio Emilia alla vigilia del concerto di Campovolo 2025.

Un risultato che testimonia la qualità del percorso artistico della band e che sarà celebrato anche durante lo spettacolo di Marina di Modica, dove il pubblico potrà rivivere le emozioni dei grandi eventi live dedicati al Liga.

La Fondazione Teatro Garibaldi: «Una serata carica di energia»

«La presenza di Federico Poggipollini rende speciale questo appuntamento – dichiarano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi –. Sarà una serata carica di energia, e il pubblico vivrà l’emozione di ascoltare dal vivo uno dei protagonisti del rock italiano e di cantare insieme i grandi successi di Ligabue nella splendida cornice dell’Auditorium Mediterraneo».

L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi del cartellone estivo della Fondazione, che punta a offrire spettacoli capaci di coinvolgere pubblici diversi, alternando grandi nomi della musica e dello spettacolo alle realtà artistiche del territorio.

Agosto ricco di appuntamenti tra musica, comicità e teatro

Dopo il concerto dei Radiofreccia con Poggipollini, la programmazione di “In Teatro Aperto” proseguirà con un calendario ricco di appuntamenti.

Il 6 agosto sarà protagonista Roberto Lipari con “L’Ultimo spettacolo”, mentre l’11 agosto arriverà la PFM – Premiata Forneria Marconi con il “Doppia Traccia Tour”. Il 21 agosto spazio a Nek con “Nek Hits Live”.

Accanto ai grandi artisti nazionali troveranno spazio anche le compagnie teatrali del territorio: il 1° agosto la Compagnia Teatrale CGS Salvatore Quasimodo porterà in scena “I Commedianti: uomini devoti e donne pie”, l’8 agosto la Compagnia Teatrale Sipario Blu presenterà “Caos in sartoria… dal primo all’ultimo bottone”, il 22 agosto sarà la volta della Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi con “Fumo negli occhi”, mentre il 28 agosto la Compagnia Ciuri ri Maj proporrà “Annata ricca massaru cuntentu”.

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