Volley Modica–Napoli: partita chiave per la stagione

Tutto pronto al PalaRizza di Modica per una sfida dal grande peso specifico nel girone Blu del campionato di Serie A3 di volley. Domenica alle ore 18 l’Avimec Volley Modica ospiterà Gaia Energy Napoli in una gara che può risultare decisiva per il futuro di entrambe le squadre.

I biancoazzurri guidati da coach Enzo Distefano sono già certi della partecipazione ai playoff promozione, ma vogliono conquistare i tre punti per inseguire uno storico quarto posto in classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà una squadra determinata a lottare fino all’ultimo pallone: Napoli è infatti il fanalino di coda del girone e cercherà punti preziosi per evitare la retrocessione diretta in Serie B e provare a conquistare un posto nei playout salvezza.

Modica arriva con entusiasmo dopo quattro vittorie consecutive

L’Avimec Modica arriva all’appuntamento con il morale alto grazie alle quattro vittorie consecutive ottenute prima della pausa legata alla Final Four di Coppa Italia. Un momento positivo che ha rafforzato la fiducia del gruppo e alimentato le ambizioni della squadra.

Nonostante la posizione in classifica degli avversari, coach Enzo Distefano invita però alla massima concentrazione.

Il tecnico biancoazzurro sottolinea come Napoli, nonostante l’ultimo posto, disponga di giocatori di valore e di rinforzi arrivati nel mercato di dicembre che rendono la squadra molto più competitiva di quanto dica la classifica.

Per questo motivo lo staff tecnico ha mantenuto alta l’intensità degli allenamenti durante tutta la settimana, consapevole dell’importanza della sfida.

Distefano: “Possiamo scrivere una pagina storica”

Secondo il tecnico dell’Avimec Modica, la partita di domenica rappresenta un’occasione importante per il club e per l’intera città.

La vittoria piena permetterebbe infatti ai biancoazzurri di inseguire il quarto posto in classifica, risultato che rappresenterebbe un traguardo storico per la società modicana.

L’allenatore ha evidenziato come, dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra, l’ambiente sia tornato in palestra con grande entusiasmo, serenità e soprattutto con la consapevolezza dell’importanza del momento.

Il capitano Chillemi: “Vogliamo chiudere tra le prime quattro”

A confermare la determinazione del gruppo è anche il capitano Stefano Chillemi, che sottolinea il valore della sfida contro Napoli.

Per il capitano biancoazzurro si tratta di una partita fondamentale non solo per la classifica, ma anche per dare continuità al momento positivo della squadra.

L’Avimec Modica ha affrontato la settimana di preparazione con la stessa mentalità di sempre: allenarsi per scendere in campo e vincere ogni partita. Tuttavia la gara di domenica rappresenta un’occasione speciale per raggiungere l’obiettivo stagionale di chiudere tra le prime quattro del campionato.

Chillemi sa bene che Napoli arriverà a Modica con grande determinazione, ma è convinto che la squadra sia pronta a rispondere con una prestazione di carattere.

Attesa per il pubblico del PalaRizza

Con l’avvicinarsi della fase decisiva del campionato cresce anche l’entusiasmo dei tifosi. La squadra si aspetta un PalaRizza gremito e caloroso, così come accaduto nell’ultima gara casalinga contro Gioia del Colle.

La sfida Avimec Modica – Gaia Energy Napoli sarà diretta dagli arbitri David Kronaj di Varese e Gianmarco Lentini di Catania. Il primo servizio è fissato per le ore 18.

