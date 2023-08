Volley Modica, inizia la preparazione, convocati anche gli under Italia e La Rocca

Inizia la nuova stagione dell’Avimecc Volley Modica con il ritorno dei giocatori della squadra al “PalaMoak” per iniziare la preparazione in vista del campionato di serie A3. Anche i giovani under Gianmarco Italia e Antonio La Rocca sono stati aggregati alla squadra per allenarsi con giocatori più esperti e imparare dai loro segreti.

Il capitano della squadra, Stefano Chillemi, condivide la motivazione e l’entusiasmo del team per fare bene nella prossima stagione. Sottolinea l’importanza di dimenticare la stagione passata e guarda avanti con ottimismo, dato che la società ha fatto ulteriori investimenti nel roster per migliorare le prestazioni. Chillemi esprime fiducia nel nuovo allenatore, Enzo Distefano, e si aspetta che la squadra dia il massimo per vincere partite nel competitivo campionato di serie A3.

Anche il coach Distefano condivide l’entusiasmo e l’ottimismo, definendo la nuova stagione “tosta” ma pronta per affrontare la sfida. Si dimostra fiducioso nei confronti della dirigenza per gli innesti fatti e punta a dimostrare che la squadra può competere con successo nella serie A3, rappresentando la Sicilia in questa categoria.