Buona la prima dei play off per il Ragusa Volley

Comincia nel migliore dei modi, con una convincente vittoria per 3 a 0 in casa del Planet Volley a Misterbianco, il percorso del Ragusa Volley nei play off per la promozione in serie B2.

E’ andata in replica la stessa partita di una settimana fa, anche se la posta in palio stavolta era ben più alta. Entrambe le squadre si conoscono bene e i rispettivi tecnici avevano preparato al meglio la tattica di gara. Coach Andaloro propone Giuffrida di banda, cercando di sorprendere le avversarie e la mossa sortisce qualche effetto infatti, sin dal primo set, la partita è estremamente combattuta, con una buona prestazione a muro e in difesa delle giovani catanesi che riescono a limitare le forti attaccanti ragusane per gran parte del set, ma alla fine devono arrendersi soprattutto alla efficacia del servizio delle ospiti che chiudono sul 25-21.

Si lotta anche nel secondo parziale. Ragusa non è in una delle sue giornate migliori e coach Cutrona deve inventarsi delle variazioni tattiche che però si rivelano efficaci. Planet prova a forzare il servizio ma questa tattica comporta un aumento del numero di errori, agevolando il gioco delle ospiti che fanno valere tutta la loro esperienza e, dopo avere registrato bene la difesa (ottima prova del libero Turlà), non fanno più cadere palloni nel proprio campo, chiudendo il set senza problemi per 25-20.

Altalenante l’andamento del terzo parziale con Ragusa subito avanti fino al 18-14. Rimonta Planet grazie a un’ottima serie di battute di Napoli, nonché a una decisione arbitrale che lascia parecchi dubbi. Le padrone di casa arrivano anche a condurre per 22-21, ma viene fuori il carattere di Sortino e compagne che, come spesso visto quest’anno, non ci stanno mai a perdere e infilano gli ultimi 4 punti con grande grinta e determinazione. Un muro di Gulino, ultima arrivata in casa Ragusa Volley, chiude la gara, con grande soddisfazione per la prima vittoria in un Play off, un evento “storico” per la giovane società di Paola Messina che, fino allo scorso anno – ricordiamo – militava in serie D.

Le parole del tecnico Cutrona “sapevamo che la gara sarebbe stata diversa dalla precedente, se non altro come intensità agonistica, e ci siamo preparati al meglio in settimana. Non tutto è riuscito alla perfezione perché anche loro ci conoscono e hanno adottato una buona tattica, soprattutto a muro e in difesa, e hanno ruotato continuamente la formazione per non darci punti di riferimento. Le ragazze sono state molto brave ad adeguarsi ad ogni situazione e a posizionarsi bene in difesa, dove abbiamo tirato su un gran numero di palloni. C’è voluta comunque tutta la nostra esperienza e un grande spirito di squadra per avere ragione di una formazione giovane e combattiva, cui vanno tutti i nostri complimenti.

Attendiamo quindi di giocare in casa con Misilmeri, domenica 10 maggio, per misurarci con una formazione forte e molto esperta e capire quante possibilità abbiamo per andare avanti in questi play off. Evito di parlare dell’arbitraggio, ritengo soltanto che le partite importanti – e le partite dei play off lo sono per definizione – andrebbero affidate a direttori di gara con una certa esperienza sulle spalle.

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