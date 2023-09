Volley Modica: da metà settembre partono i corsi per i bambini

La Volley Modica sta preparando la sua quinta stagione in serie A3 con la prima squadra che è al lavoro da qualche settimana. Inoltre, il settore giovanile ha ripreso le attività per preparare i campionati under di appartenenza e quello di categoria. Ora, con l’avvicinarsi del mese di settembre, il club si prepara ad accogliere anche i bambini che desiderano iniziare a giocare a pallavolo.

Da metà settembre, partiranno corsi di volley dedicati ai bambini, a partire dai sei anni in su. Il presidente del club, Ezio Aprile, ha sottolineato l’importanza di dare la massima attenzione ai più giovani che desiderano avvicinarsi al mondo della pallavolo e perseguire il loro “sogno nel cassetto” di diventare campioni come i loro idoli.

Il club metterà a disposizione tecnici qualificati per insegnare ai bambini le basi di questo sport affascinante. Inoltre, per coinvolgere ulteriormente i giovani, alcuni atleti della prima squadra collaboreranno con i tecnici durante i corsi.

Le iscrizioni ai corsi di volley per i bambini sono già aperte, e per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il professor Enzo Buscema al numero 3383733201 o inviare una email all’indirizzo volleymodica@gmail.com.