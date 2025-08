Volley Modica, conferma strategica: il dottor Giovanni Aprile guida ancora lo staff fisioterapico

Il benessere degli atleti biancoazzurri resta in mani esperte. Il dottor Giovanni Aprile e il suo staff sono stati ufficialmente riconfermati dall’Avimecc Modica, che punta sulla continuità e sulla qualità anche per quanto riguarda l’area fisioterapica in vista della nuova stagione di Serie A3.

Una scelta strategica che completa lo staff guidato da coach Enzo Distefano, al fianco del preparatore atletico Corrado Randazzo e del nutrizionista Giuseppe Giuliano.

Approccio scientifico e personalizzato: arrivano i protocolli EBM

Novità assoluta per la stagione 2024/25 sarà l’introduzione di protocolli EBM (Evidence Based Medicine), basati su test oggettivi e dati misurabili. Un salto di qualità che porterà a un monitoraggio preciso delle condizioni fisiche degli atleti, consentendo interventi sempre più personalizzati ed efficaci. “L’obiettivo – spiega Aprile – è offrire un approccio moderno, completo e scientifico. Con i nuovi strumenti, saremo in grado di gestire al meglio carichi di lavoro, tempi di recupero e prevenzione degli infortuni, minimizzando i rischi e massimizzando la resa atletica”.

Una vera e propria evoluzione metodologica che consolida l’Avimecc Modica come club attento non solo alla tecnica, ma anche alla cura del dettaglio nella gestione fisica dei propri atleti.

La dirigenza: “Aprile è sinonimo di professionalità e innovazione”

Dal club arrivano parole di grande soddisfazione: “Il dottor Aprile e il suo team sono ormai una certezza. Il loro lavoro negli anni ha garantito assistenza di alto livello ai nostri giocatori, riducendo sensibilmente il numero degli infortuni e migliorando i tempi di recupero. È una figura fondamentale per lo staff tecnico e per la società nel suo insieme”.

Il legame con Giovanni Aprile va oltre la competenza tecnica: è un patto di fiducia fondato su professionalità, aggiornamento costante e una chiara volontà di spingere la squadra sempre più in alto.

