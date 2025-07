Volley Modica, arriva Pietro Mariano: “Pronto a lottare con il cuore”

Continua a prendere forma il nuovo volto dell’Avimecc Modica per la stagione 2025/2026. Il club biancoazzurro piazza un colpo importante in posto 2 e annuncia l’arrivo dell’opposto Pietro Mariano, classe 1999, 198 cm di altezza, proveniente dalla Callipo Vibo Valentia.

Originario di Solofra (Avellino), l’opposto italo-polacco torna in Serie A3 dopo l’esperienza in B con i calabresi e dopo aver già calcato i palazzetti della terza serie nazionale con le maglie di Aversa e Lecce. Ora per Mariano si apre un nuovo capitolo all’ombra del Castello dei Conti, sotto la guida di coach Enzo Distefano. “Torno in A3 con grande motivazione – dichiara Mariano – e tanta voglia di dimostrare il mio valore. Vibo mi ha fatto crescere, ma ora a Modica voglio dare tutto, aiutare la squadra e diventare un punto di riferimento in campo. Siamo un gruppo giovane, ma con qualità, fame e coraggio: ingredienti che possono renderci molto scomodi per qualsiasi avversario. Mariano promette grinta, impegno quotidiano e massima dedizione: “Darò tutto, ogni singolo giorno. Voglio trasmettere energia e passione, combatteremo insieme, punto su punto, con il cuore.”

Il suo inserimento rappresenta un tassello strategico nel mosaico che coach Distefano sta costruendo con cura. Il tecnico, di ritorno dal Volley Mercato di Bologna, ha fortemente voluto Mariano, seguendolo da tempo. “Pietro è un opposto giovane ma con importanti doti fisiche e buone basi tecniche – spiega Distefano – lo conosco bene, l’ho voluto a Modica perché credo possa essere un protagonista. Ritrova anche Cipolloni, con cui ha giocato a Lecce, e sono convinto che ci darà una grossa mano per raggiungere i nostri obiettivi.”

L’Avimecc Modica dunque continua a muoversi con decisione sul mercato, costruendo un roster ambizioso, giovane ma ricco di talento, per affrontare con determinazione la Serie A3, campionato sempre più competitivo e ad alto livello.

