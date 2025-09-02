Volley Modica al via: entusiasmo e ambizioni per la nuova stagione di Serie A3

Vacanze finite e pallavolo che torna protagonista a Modica. L’Avimecc Modica Volley si è ufficialmente radunata nella struttura di via Catagirasi in contrada Mauto, inaugurando la stagione sportiva 2025/2026 che vedrà i biancoazzurri guidati da coach Enzo Distefano impegnati nel campionato di Serie A3 maschile.

Vecchi e nuovi atleti sono stati accolti dalla dirigenza e dallo staff tecnico per dare il via alla preparazione. Dopo i test d’ingresso svolti sabato scorso, la squadra ha iniziato ad allenarsi con determinazione ed entusiasmo, pronta a rappresentare ancora una volta la Sicilia come unica formazione isolana in A3.

Le parole di coach Enzo Distefano

“Finalmente si comincia – ha dichiarato coach Distefano – quest’anno partiamo con qualche giorno di ritardo rispetto al passato perché il campionato inizierà il 26 ottobre. Le aspettative sono alte: il lavoro, il sacrificio e l’entusiasmo saranno la chiave per ottenere risultati. Abbiamo consolidato lo zoccolo duro e aggiunto innesti mirati per alzare il livello tecnico della squadra”.

Il tecnico sottolinea inoltre l’elevata competitività del nuovo girone: “Con la riduzione delle squadre, il livello si è alzato ulteriormente. Ci siamo fatti trovare pronti con una campagna acquisti ben studiata”.

Le sensazioni del capitano Stefano Chillemi

Entusiasta anche il capitano Stefano Chillemi, che paragona il raduno al “primo giorno di scuola”:

“C’è grande voglia di iniziare e la società ci ha trasmesso fiducia ed energia. Sappiamo che il campionato sarà difficile, ma puntiamo a migliorare i risultati della scorsa stagione. Il sogno? Portare Modica sempre più in alto, magari con un salto di categoria”.

