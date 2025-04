“VOCI – Dialoghi sui Diritti”: a Ragusa tre giornate per dare spazio a umanità, inclusione e dignità

Migrare, amare, esistere. Tre azioni profondamente umane che oggi, troppo spesso, diventano oggetto di giudizio, barriere burocratiche e stigma sociale. A partire da mercoledì 10 aprile e fino a sabato 12, Ragusa accende i riflettori su questi temi con “VOCI – Dialoghi sui Diritti”, una tre giorni dedicata all’ascolto, al confronto e alla costruzione di nuovi orizzonti inclusivi.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa, con il patrocinio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e il contributo dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, punta a rimettere al centro l’umanità delle persone migranti, delle comunità LGBTQIA+ e delle donne, troppo spesso ai margini del dibattito pubblico.

Attraverso un fitto calendario di incontri, testimonianze e tavole rotonde, l’evento mira a trasformare la parola in strumento di cambiamento sociale. Si comincia il 10 aprile alle ore 16 con i saluti istituzionali e la presentazione del progetto “Lambda”, per poi entrare nel vivo con gli interventi delle tante realtà coinvolte: Terres des Hommes, Proxima, Caritas, Agedo Ragusa, Arcigay, Cristiani LGBTQ, Casa delle Donne, solo per citarne alcune.

La prima sessione sarà dedicata ai diritti delle persone migranti, con l’intervento della professoressa Giulia Colavecchio (Università di Messina), che offrirà una lettura critica del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo. “Accanto alla tutela dei diritti fondamentali – sottolinea Colavecchio – si è affermata una visione emergenziale che ha rafforzato le politiche di controllo alle frontiere. Il tema oggi è come conciliare sicurezza, solidarietà e diritti umani”.

L’11 aprile sarà la volta della riflessione sui diritti della comunità LGBTQIA+, guidata dal professor Marco Poli (Università del Piemonte Orientale), che spingerà il dibattito oltre il riconoscimento dell’amore, toccando temi come identità di genere, terapie di conversione e autodeterminazione.

Sabato 12 aprile, in mattinata, la professoressa Carmen Leccardi (Università Milano-Bicocca), esperta di sociologia della cultura, affronterà le sfide quotidiane delle donne, dalla violenza di genere alle disuguaglianze lavorative, fino al diritto all’autodeterminazione.

Gran finale nel pomeriggio con la tavola rotonda “Voci delle Città”, che vedrà confrontarsi rappresentanti delle amministrazioni comunali di Messina, Perugia, Piacenza, Torino e Ragusa, in un dialogo condiviso sui diritti e sulle buone pratiche locali.

“Le parole che ascolteremo non resteranno sospese. Saranno semi di consapevolezza, di giustizia, di possibilità” – afferma l’assessora alle Pari Opportunità Elvira Adamo – “Perché l’inclusione nasce dall’ascolto profondo. VOCI è un invito a vedere il mondo con gli occhi di chi spesso resta invisibile”.

