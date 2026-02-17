Vittorio Fortunato: “no” a nuova perizia per madre naturale, si va a sentenza

Le richieste della difesa sono state rigettate. Il giudice monocratico Giovanni La Terra ha dichiarato chiusa l’istruttoria e ha fissato per il 13 marzo 2026 la discussione. Si tratta del procedimento per abbandono di minore della madre naturale di Vittorio Fortunato, il piccolo che venne partorito in casa dalla donna a Modica e consegnato al padre naturale che ne simulò abbandono e ritrovamento a Ragusa il 4 novembre del 2020. Il legale della donna, aveva chiesto di riesaminare nuovamente due testi, le due donne che erano state chiamate in aiuto dal padre naturale, quando simulò il ritrovamento del piccolo, per valutarne l’attendibilità e aveva richiesto una nuova perizia psichiatrica per la sua assistita volta ad accertare la capacità di intendere e volere della donna al momento del contestato abbandono. Il giudice ha rigettato. Il 13 marzo dunque si inizierà dalla requisitoria del pubblico ministero.

