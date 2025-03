Vittoriese con una pistola lanciarazzi in casa. Arrestato

Teneva illegalmente con sé una pistola revolver lanciarazzi, un’arma non conforme, classificata come clandestina. Per questo è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un vittoriese di 45 anni, D.C., al quale è stata scoperta la pistola e le cartucce durante una perquisizione domiciliare.



L’arresto e le conseguenze



Dopo aver sequestrato l’arma e le munizioni, i carabinieri hanno condotto D.C. in caserma per la completa identificazione. Successivamente, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di arma clandestina e munizioni illegali.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

