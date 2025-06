Vittoria, tutti i soci restano: parte la missione risalita verso la Serie D

E venne il tempo della razionalità e del buon senso. Della programmazione attenta e oculata. Spendendo ciò che serve per garantire alla città una stagione calcistica di alto livello, ma senza sprechi e con tanta oculatezza.

È il nuovo motto del Vittoria che si accinge a programmare la prossima stagione 2025 – 2026. In aprile la squadra ha disputato i play off, fermandosi al secondo turno, senza accedere alla fase nazionale. In serie D è andato il Milazzo. Anche il Modica, che pure ha disputato la seconda finale nazionale consecutiva, si è purtroppo arreso all’ultima gara. L’Eccellenza del prossimo anno sarà molto competitiva e Vittoria e Modica, le due squadre iblee, avranno voglia di riprovarci.

Il Vittoria però cercherà di tenere i piedi per terra e di programmare bene ogni investimento.

Venerdì si è svolta la prima riunione in vista della prossima stagione. Alcuni soci avevano manifestato l’intenzione di lasciare. Alla fine però ciascuno ha deciso di restare al suo posto. Il direttore generale del Vittoria, Giuseppe Cilio, tira le fila.

Direttore Cilio, da dove si riparte ? Qualche socio ha lasciato ?

“No, il gruppo dei soci rimane invariato. Tutti hanno riconfermato il proprio impegno. Si riparte proprio da noi, da questo gruppo che ha dato alla città la possibilità di disputare un campionato ad alti livelli, che ha investito sullo stadio, realizzato strutture e servizi che garantiranno una buona gestione anche nei prossimi anni”.

Chi sono i confermati della prossima stagione?

Ripartiamo da tutto lo staff dirigenziale, per primo il team manager Stefano Frasca, una figura essenziale. Abbiamo un accordo biennale anche con l’allenatore Nicola Terranova, abbiamo confermato tutto lo staff sanitario, la responsabile amministrativa Sonia Marinelli, il magazziniere Samuele Gerratana. Tratteremo poi con ciascuno dei giocatori e capiremo chi potrà rimanere per la prossima stagione, cominciando da Leggio e Sferrazza. Ma non ci sono certezze né accordi già raggiunti. Puntiamo anche a confermare i giovani soprattutto Calabrese e Malandrino. Sono giovani che potranno avere un grand4e futuro. Ci auguriamo di vederli presto a livelli più alti”.

Nella stagione passata avete speso e investito tantissimo. Ridimensionerete il budget ?

Il Vittoria ripartirà dall’Eccellenza. Il Vittoria ricomincia e programma la nuova stagione. Continueremo a investire sul Vittoria, tutte le risorse disponibili. Se incasseremo 100 euro, ne spenderemo 130 perché i soci dirigenti daranno tutti un loro contributo. Ma faremo tutto con oculatezza, puntando sempre a una programmazione seria.

Le casse del Vittoria sono sane ?

”Assolutamente si. Siamo tra le poche società calcistiche siciliane ad aver pagato tutte le spettanze, sia ai giocatori che ai fornitori. Il nostro bilancio è sano. E intendiamo proseguire così, senza strafare, ma dando il massimo per il bene del Vittoria. Ovviamente, noi dirigenti, dobbiamo anche fermarci e pensare al nostro lavoro e alle nostre famiglie che lo scorso anno abbiamo sacrificato”.

Un tuo auspicio ?

“Un ottimo campionato. Punteremo più in alto possibile. Ma vogliamo soprattutto assicurare che Il Vittoria sarà sempre una società sana, capace di ben programmare”.

E a livello sportivo?

“Dovremo disputare un campionato di alto profilo”.

