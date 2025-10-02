Vittoria, tre aziende agricole sotto accusa: sfruttavano i lavoratori. Denunce della Polizia

Nuovo blitz contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura a Vittoria. La Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha denunciato i titolari di tre aziende agricole, accusati di aver impiegato manodopera in condizioni di sfruttamento e in violazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene nei luoghi di lavoro.

Durante i controlli, gli agenti hanno ispezionato tre aziende situate nell’area del vittoriese, trovando complessivamente otto lavoratori. Alcuni erano impegnati nella preparazione delle serre per le prossime piantumazioni, altri nella raccolta di prodotti ortofrutticoli.

Le verifiche hanno portato alla luce gravi irregolarità: mancata formazione professionale, assenza degli accertamenti sanitari obbligatori e inosservanza delle regole sulla sicurezza. Per questi motivi, i titolari delle aziende agricole sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata