Vittoria: spesi 18 mila euro per una ringhiera

Una ringhiera installata presso la scuola Papa Giovanni XXIII, limitrofa all’area pedonale di via Cavour a Vittoria che è costata 18 mila euro. A denunciare la vicenda è il consigliere comunale di FdL Peppe Scuderi.

UNA SPESA NON NECESSARIA

C’era necessità di una spesa simile? Secondo il consigliere Scuderi, no di certo. Con quegli stessi soldi, fa notare, si poteva pagare per un anno una guardia giurata per vigilare lungo l’intero tratto di Largo Cavour. Soldi, secondo il consigliere, che non era necessario spendere in quanto di certo una ringhiera non era priorità per la cittadinanza, alla luce del fatto, tra l’altro, che l’Ente non può certo permettersi di spendere se non in maniera oculata.