Vittoria: ricatta una donna per estorcerle denaro minacciando di pubblicare video intimi sul web. Arrestato straniero

E’ stato arrestato dalla polizia un cittadino straniero in esecuzione dell’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Ragusa. L’uomo, nel 2017 a Vittoria, si è reso responsabile del reato di estorsione ai danni di una donna conosciuta sul web.

I FATTI DEL 2017

Dopo una serie di messaggi confidenziali è riuscito a farsi inviare dalla vittima foto e video di contenuto sessualmente esplicito che poco dopo ha iniziato ad usare come ricatto per estorcerle denaro.

Dopo avergli consegnato una somma ingente di denaro e stanca di cedere alle pressanti richieste per evitare che le foto e i video venissero divulgati, la donna ha deciso di denunciare tutto alla polizia. L’indagine è stata molto complessa ma alla fine l’uomo è stato rintracciato e arrestato. E’ stato portato in carcere a Ragusa.