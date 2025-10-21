Per la prima volta in Italia, professionisti di discipline diverse – medici, ortopedici, fisioterapisti, chinesiologi, odontoiatri e tecnici specializzati – si incontrano per affrontare la scoliosi come fenomeno globale, superando i confini tra le varie competenze mediche.Nasce così Accademia Scoliosi, un progetto scientifico e formativo d’eccellenza ideato dal dottor Francesco Mac Donald, medico ortopedico e […]
Vittoria, Polizia interviene al Fermi: episodio tra docente e studente
21 Ott 2025 22:40
Mattinata di tensione all’Istituto “Fermi” di Vittoria, dove su richiesta del personale scolastico sono intervenuti gli agenti della Polizia per intervenire su un episodio avvenuto in una classe.
Ancora poco chiari i dettagli: sembra che lo studente abbia avuto un comportamento fuori controllo nei confronti di una docente, ma non è ancora stato accertato se ci siano state vere e proprie minacce o se addirittura si è arrivati alle mani.
Gli inquirenti stanno ricostruendo la vicenda e nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti che chiariranno l’accaduto.
