Vittoria, Polizia interviene al Fermi: episodio tra docente e studente

Mattinata di tensione all’Istituto “Fermi” di Vittoria, dove su richiesta del personale scolastico sono intervenuti gli agenti della Polizia per intervenire su un episodio avvenuto in una classe.

Ancora poco chiari i dettagli: sembra che lo studente abbia avuto un comportamento fuori controllo nei confronti di una docente, ma non è ancora stato accertato se ci siano state vere e proprie minacce o se addirittura si è arrivati alle mani.

Gli inquirenti stanno ricostruendo la vicenda e nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti che chiariranno l’accaduto.

