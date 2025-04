Vittoria piange Nunzio Lena: addio a una figura storica della politica e della cultura cittadina

Si è spento questa mattina, all’età di 85 anni, Nunzio Lena, storico esponente politico e culturale di Vittoria. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità, che lo ricorda come un uomo di grande impegno civile, dedizione istituzionale e passione per la cultura.

La sua lunga carriera politica iniziò negli anni ’70 nelle file del Partito Socialista Italiano, dove ricoprì il ruolo di segretario comunale distinguendosi per coerenza e spirito di servizio. Negli anni 2000, durante la terza sindacatura del sindaco Francesco Aiello, Lena fu nominato assessore comunale, contribuendo attivamente alla vita amministrativa della città. È stato anche consigliere comunale, punto di riferimento per molti militanti politici e per i cittadini che in lui vedevano un interlocutore serio e disponibile.

Dipendente dell’Azienda Sanitaria Iblea fino al pensionamento, Lena ha saputo coniugare l’attività pubblica con una profonda vocazione per la cultura. È stato infatti per anni maestro del corpo bandistico “Città di Vittoria”, ruolo che ha svolto con passione e competenza, contribuendo a mantenere viva una delle più sentite tradizioni cittadine.

I funerali si terranno domani, sabato 12 aprile, alle ore 17.00 presso la Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria.

