Anche la provincia di Ragusa partecipa alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, giunta alla venticinquesima edizione e promossa dalla LILT. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare il cancro, puntando sulla diagnosi precoce e sull’adozione di corretti stili di vita. Il messaggio scelto per il 2026, “Prevenzione: […]
Gatto avvelenato nella zona di piazza Sei Martiri: a Vittoria l’allarme dei residenti
25 Mar 2026 11:56
Un gattino morto nella zona di piazza Sei Martiri a Vittoria. Un gattino di quartiere, amato da tutti, è stato trovato privo di vita, nei pressi del cosidetto “Calvario”, nella zona in direzione dell’area Emaia. Potrebbe essere stato avvelenato, secondo i residenti della zona.
La notizia è stata riportata dal quotidiano “La Sicilia”. La Polizia municipale ha avviato le indagini per cercare di capire cosa sia accaduto e per verificare se qualcuno nella zona possa aver fatto del male all’animale. “Abbiamo ricevuto la segnalazione e abbiamo dato mandato alla Polizia locale di accertare i fatti” spiega l’assessore Cesare Campailla. Nella zona ci sono alcuni gatti randagi, ma nessuno sa di certo cosa sia accaduto al gattino. L’ipotesi dell’avvelenamento è però una delle ipotesi più accreditate. Ma non si esclude che il gatto possa essere stato investito da una vettura, come si potrebbe evincere da alcune tracce di sangue.
Foto: repertorio
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