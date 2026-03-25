Gatto avvelenato nella zona di piazza Sei Martiri: a Vittoria l’allarme dei residenti

Un gattino morto nella zona di piazza Sei Martiri a Vittoria. Un gattino di quartiere, amato da tutti, è stato trovato privo di vita, nei pressi del cosidetto “Calvario”, nella zona in direzione dell’area Emaia. Potrebbe essere stato avvelenato, secondo i residenti della zona.

La notizia è stata riportata dal quotidiano “La Sicilia”. La Polizia municipale ha avviato le indagini per cercare di capire cosa sia accaduto e per verificare se qualcuno nella zona possa aver fatto del male all’animale. “Abbiamo ricevuto la segnalazione e abbiamo dato mandato alla Polizia locale di accertare i fatti” spiega l’assessore Cesare Campailla. Nella zona ci sono alcuni gatti randagi, ma nessuno sa di certo cosa sia accaduto al gattino. L’ipotesi dell’avvelenamento è però una delle ipotesi più accreditate. Ma non si esclude che il gatto possa essere stato investito da una vettura, come si potrebbe evincere da alcune tracce di sangue.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata