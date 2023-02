Vittoria, la proposta: intitolare una strada a Marcello Guglielmino

Di Andrea La Lota

Era il novembre del 2020 quando per la prima volta la segreteria provinciale dell’Ugl propose all’allora Commissione Straordinaria di intitolare una via o una pubblica piazza a Marcello Guglielmino. Oggi, a distanza di quasi 3 anni, la stessa rappresentanza sindacale torna sull’argomento, rilanciando l’importanza del messaggio rivolto alla memoria del Questore Guglielmino, persona che tanto ha dato alla città, durante gli anni del suo operato, in termini di legalità, professionalità e di valori umani oltre che istituzionali.

CHI ERA MARCELLO GUGLIELMINO

“Per Vittoria – afferma il segretario provinciale dell’Unione Generale del Lavoro, Aldo Caruso – si tratterebbe di un momento importante; ricordare attraverso l’intitolazione di un luogo pubblico quella che è stata la figura di Marcello Guglielmino è ciò che tutti noi auspichiamo. Alla luce del particolare e delicato momento che la città di Vittoria si ritrova ad affrontare sul versante dell’ordine pubblico, tale azione costituirebbe un passo in avanti verso il rafforzamento dei valori e principi di legalità di cui si sente il bisogno. Avevamo già avanzato alla precedente Commissione Prefettizia tale richiesta, confidiamo oggi che l’attuale Amministrazione possa portarla a compimento”.