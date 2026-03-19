Vittoria in piazza per la Pace: il 28 marzo nasce il tappeto collettivo

Il Comune di Vittoria aderisce alla mobilitazione nazionale “10, 100, 1000 Piazze per la Pace”, un’iniziativa che coinvolge città, scuole, associazioni e cittadini in tutta Italia per promuovere un grande appello collettivo alla Pace. La città partecipa con un gesto simbolico e condiviso: la realizzazione di un tappeto della Pace, costruito con la collaborazione di scuole, gruppi informali, associazioni e singoli cittadini.

Il corteo cittadino partirà la mattina del 28 marzo alle ore 11 da via Marcello Guglielmino e si concluderà in piazza del Popolo, lungo via Cavour. Qui prenderà forma il tappeto collettivo, realizzato cucendo insieme striscioni, teli e pannelli portati dai partecipanti. L’opera simbolica rappresenta il lavoro di tessitura della Pace: una trama fatta di differenze che si incontrano, di mani che collaborano e di messaggi che si uniscono in un’unica voce collettiva.

“La Pace non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano che richiede cura, ascolto e responsabilità – ha dichiarato l’Assessore alle Pari Opportunità, Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Francesca Corbino. Con questo gesto collettivo vogliamo ricordare che ogni cittadino, ogni scuola, ogni associazione può essere filo di una trama più grande. Il tappeto della Pace simboleggia una comunità che sceglie di cucire legami, non divisioni, educando le nuove generazioni alla convivenza e al rispetto reciproco”.

Anche il Sindaco Francesco Aiello ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Vittoria aderisce con convinzione a questa mobilitazione nazionale, portando in piazza il volto di una comunità che crede nella Pace e nella forza dei gesti condivisi. La partecipazione di scuole, famiglie, associazioni e cittadini dimostra come la nostra città sappia unirsi attorno ai valori fondamentali. Il tappeto della Pace sarà il segno concreto di un impegno che ci riguarda tutti”.

La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione unica per vivere un momento di comunità, solidarietà e cultura della Pace, dove ogni contributo individuale si trasforma in un messaggio collettivo e visibile.

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