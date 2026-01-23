Vittoria in lutto: scomparsa a soli 36 anni l’avvocata Ilenia Pancrazi

Una notizia di quelle che non si vorrebbero mai scrivere. La prematura scomparsa dell’avvocata Ilenia Pancrazi, a soli 36 anni, lascia sgomenta e senza parole l’intera comunità di Vittoria, profondamente colpita da un dolore ingiusto.

Professionista stimata e donna apprezzata, Ilenia si è spenta a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo, lasciando un vuoto enorme negli affetti e in quanti l’hanno conosciuta e stimata.

La donna lascia il marito ed un figlioletto in tenera età. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, tra cui quello del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, che ha espresso pubblicamente la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia colpita dal lutto. Ilenia era sorella del Comandante della Polizia Locale ,Filippo.

Vittoria si stringe, attonita e addolorata, nel ricordo di una giovane donna la cui scomparsa segna profondamente la città.

© Riproduzione riservata