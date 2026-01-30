Vittoria, il vicequestore Giovanni Arcidiacono promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato

Il dirigente del commissariato di Vittoria, Giovanni Arcidiacono, è stato promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato. Arcidiacono, originario della zona di Catania, ha prestato servizio soprattutto in Calabria, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata e alla ndrangheta. Ha lavorato a lungo al fianco del procuratore capo Nicola Gratteri. Ha lavorato anche all’estero, impegnato in varie missioni e – tra l’altro – in Colombia.

A Vittoria è arrivato due anni fa, nel marzo 2024. In quel periodo era questore di Ragusa Vincemnzo Trombadore che a dicembre del 2024 venne trasferito a Roma e promosso dirigente generale della Polizia di Stato.

Dopo la promozione, Arcidiacono lascerà quasi certamente la sede di Vittoria e destinato a mansioni e incarichi superiori.

© Riproduzione riservata