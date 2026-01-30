Una giornata densa di inaugurazioni e significati quella di lunedì 2 febbraio nel territorio ibleo, dove l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni sarà protagonista di un tour istituzionale che toccherà cinque Comuni e altrettante strutture sanitarie strategiche. Al centro dell’agenda, il rafforzamento della sanità territoriale, dell’emergenza-urgenza e dei servizi dedicati alle fragilità, in attuazione delle […]
Vittoria, il vicequestore Giovanni Arcidiacono promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato
30 Gen 2026 13:19
Il dirigente del commissariato di Vittoria, Giovanni Arcidiacono, è stato promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato. Arcidiacono, originario della zona di Catania, ha prestato servizio soprattutto in Calabria, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata e alla ndrangheta. Ha lavorato a lungo al fianco del procuratore capo Nicola Gratteri. Ha lavorato anche all’estero, impegnato in varie missioni e – tra l’altro – in Colombia.
A Vittoria è arrivato due anni fa, nel marzo 2024. In quel periodo era questore di Ragusa Vincemnzo Trombadore che a dicembre del 2024 venne trasferito a Roma e promosso dirigente generale della Polizia di Stato.
Dopo la promozione, Arcidiacono lascerà quasi certamente la sede di Vittoria e destinato a mansioni e incarichi superiori.
