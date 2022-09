Vittoria: il fuoco si sviluppa in una proprietà abbandonata da circa 10 anni, vigili del fuoco impegnati fino alle prime luci dell’alba

Incendio questa notte a Vittoria. In particolare, le fiamme si sono sviluppate ieri pomeriggio in un grande bosco all’interno di una proprietà privata, abbandonata da circa 10 anni.



L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è stato domato dai vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto quattro squadre, con l’ausilio e il supporto della protezione civile. Poi, però, è ripreso vigore intorno all’una della notte.

Un lavoro senza sosta quello delle squadre impegnate sul posto, che si è protratto fino alle prime luci dell’alba. Il sito infatti, era impraticabile e i mezzi dei vigili e della protezione civile, hanno dovuto aprire varchi tra i rovi alti e fitti, per consentire agli uomini di raggiungere le alte lingue di fuoco con le lance.