Vittoria, esplode la rissa nel cuore della movida: paura nel centro storico

Rissa in un pub del centro storico di Vittoria ieri sera, poco prima della mezzanotte. A venire alle mani sarebbero stati dei giovani albanesi e tunisini. Sul luogo della rissa sono intervenuti gli agenti del commissariato che hanno sedato la rissa e hanno identificato le persone coinvolte.

È stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Alcune persone sono state portate in ospedale e medicate al Pronto Soccorso. Si tratta di ferite lievi e tutti sono stati dimessi.

La notizia della rissa ha suscitato vasta eco a Vittoria dove il tema della sicurezza urbana e della vivibilità del centro storico è particolarmente sentito.

