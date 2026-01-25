Home / Cronaca

Vittoria, esplode la rissa nel cuore della movida: paura nel centro storico

25 Gen 2026 11:01

Rissa in un pub del centro storico di Vittoria ieri sera, poco prima della mezzanotte. A venire alle mani sarebbero stati dei giovani albanesi e tunisini. Sul luogo della rissa sono intervenuti gli agenti del commissariato che hanno sedato la rissa  e hanno identificato le persone coinvolte. 

È stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Alcune persone sono state portate in ospedale e medicate al Pronto Soccorso. Si tratta di ferite lievi e tutti sono stati dimessi. 

La notizia della rissa ha suscitato vasta eco a Vittoria dove il tema della sicurezza urbana e della vivibilità del centro storico è particolarmente sentito. 

