Vittoria celebra il 333° anniversario del terremoto del 1693

Domenica 11 gennaio la città di Vittoria ricorderà il 333° anniversario del terremoto del 1693, evento che devastò gran parte del Val di Noto e segnò profondamente la storia e l’identità del territorio. La ricorrenza sarà celebrata nel contesto dei solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, conosciuti localmente come “ri Jnnaru”, una tradizione profondamente sentita dalla comunità cittadina.

Il programma della giornata prevede alle ore 10.30 la Santa Messa solenne, officiata dal Vicario Generale della Diocesi di Ragusa, Mons. Roberto Asta, nella Chiesa di San Giovanni Battista. A seguire, alle 11.30, si svolgerà la processione del simulacro di San Giovanni Battista per le vie del centro storico, con la partecipazione di cittadini e fedeli in un clima di intensa devozione e partecipazione popolare.

Per il sindaco Francesco Aiello, ricordare il terremoto del 1693 significa onorare chi ha sofferto e consolidare il legame tra la città, la sua storia e il Santo Patrono: “I festeggiamenti ‘ri Jnnaru’ non sono solo una tradizione religiosa, ma un momento identitario che unisce la comunità e testimonia la forza e la capacità di rinascita. Vittoria e tutto il Val di Noto dimostrano come, anche dalle più grandi tragedie, possa nascere bellezza, identità e senso di appartenenza. Questa ricorrenza invita a riflettere sulle nostre radici e guardare al futuro con responsabilità e consapevolezza”.

