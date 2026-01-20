Vittoria: alcuni quartieri senz’acqua, il vento spezza un traliccio elettrico

Manca l’acqua nel comune di Vittoria. Alcuni quartieri del centro sono in sofferenza a causa di un guasto alla centrale idropotabile di contrada Giardinello, tra Comiso e Vittoria, bacino idrico del comune di Vittoria gestito da Siciliacque.

Un traliccio dell’energia elettrica è stato tranciato dal forte vento e questo impedisce all’impianto di funzionare regolarmente. I tecnici e gli operai sono al lavoro per riparare il guasto, nonostante il maltempo. Per il momento, Siciliacque ha impianto un gruppo elettrogeno. Ma gli impianti di sollevamento sono a mezzo servizio e quindi l’acqua arriva a Vittoria in quantità ridotte. Soffrono soprattutto i quartieri collegati al serbatoio di Madonna della Salute. Funziona regolarmente invece l’erogazione collegata al serbatoio di Via Fanti.

Il comune ha informato i cittadini suggerendo di usare l’acqua con parsimonia fino alla riparazione del guasto e al ripristino della normale erogazione dell’acqua.

Foto: repertorio

