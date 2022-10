Vittoria: accoltellato un nordafricano in centro. In un’altra colluttazione, coinvolto un anziano

Un nordafricano accoltellato, ieri pomeriggio, all’angolo tra via Cavour e via Cacciatori delle Alpi a Vittoria. E una colluttazione in piazza del Popolo: a farne le spese, in questo caso, è stato un anziano. Tutto ciò solo ieri. In pieno centro. A Vittoria.

Sul posto sarebbero intervenuti i carabinieri. A darne notizia è il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino di Mpsi che chiede di potenziare la video sorveglianza e di attivare tutte le misure di contrasto alla microcriminalità.

La siutazione, infatti, sembra essere sfuggita di mano e al momento i cittadini respirano un clima pesante di insicurezza.