Vite che si incontrano, disabilità che si superano: a Modica il campus dell’inclusione

Un’iniziativa che ha visto la Sicilia del sud-est padrona di casa per un evento che ha coinvolto l’intera penisola con l’adesione di giovani ed accompagnatori provenienti da ogni parte dell’Italia. Domani sera, a partire dalla 19, passaggio della campana per la chiusura dell’anno sociale del Lions Plaga Iblea e per ritrovarsi insieme attorno al progetto denominato “Campo Italia Giovani Disabili” dei Lions, organizzato dal Distretto 108 Yb Sicilia. “Freewheeling” il titolo del progetto, il nome scelto per questo campus estivo, che ha avuto una specifica finalità: quella di promuovere l’inclusione, lo scambio e la crescita personale attraverso attività capaci di dare ai giovani con disabilità gli strumenti per superare i propri limiti fisici e scoprire la diversità come una risorsa.

L’iniziativa ha visto escursioni nel Val di Noto con visite a Caltagirone, Ragusa Ibla e Siracusa. Il soggiorno al Kikki Village di Modica, villaggio realizzato proprio per l’ospitalità ai portatori di handicap. Il Campo Italia Giovani Disabili è un’iniziativa del Distretto Lions 108Yb Sicilia che si ripete da diversi anni. Particolarmente apprezzabile l’accoglienza ricevuta dal Club Cuccioli Lions di Scicli e dai soci del Lions Club Ragusa Host. Nell’ambito dei suoi impegni il Distretto 108Yb Sicilia ha approvato all’unanimità l’istituzione di un “Campo Distrettuale Giovani Disabili” per il triennio 2025/26-2027/28, confermando l’attenzione e l’impegno verso l’inclusione e il sostegno alle persone con disabilità.

© Riproduzione riservata