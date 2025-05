“Vita”, la cagnolina abbandonata salvata da un contadino ragusano, ora sogna un futuro

Sembrava destinata a morire da sola, sul ciglio di una stradina tra le campagne della provincia di Ragusa. E invece, Vita — una cagnolina fragile, appena visibile tra le sterpaglie — è stata trovata in tempo da un agricoltore dal cuore grande. L’uomo, vedendola in difficoltà, non ha esitato a contattare la LEIDAA, Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente.

A intervenire è stata Carmela, volontaria dell’associazione, che si è precipitata sul posto. Vita era in condizioni disperate: il bacino fratturato, un’ernia inguinale strozzata e — come se non bastasse — anche la parvovirosi, una malattia spesso mortale nei cuccioli.

Portata immediatamente dal veterinario, Vita ha iniziato una lunga battaglia per la sopravvivenza. Grazie alle cure, al ricovero tempestivo e alla forza che solo certi animali sembrano avere, è riuscita a sconfiggere la parvovirosi. Il cammino, però, non è finito: ci vorrà tempo perché le ossa si saldino e presto dovrà affrontare un altro intervento per correggere l’ernia.

Nel frattempo, è stata accolta nella casa della stessa Carmela, dove riceve ogni giorno amore, cure e attenzioni. Qui ha fatto amicizia con Tigro, un gatto tripode anche lui ospitato dalla volontaria. Non può ancora giocare con lui, ma già si cercano con lo sguardo: una piccola famiglia ricostruita, in attesa di una nuova vita.

“Vita è un altro miracolo della nostra LEIDAA” dicono i volontari. Una storia di rinascita che dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale il lavoro quotidiano delle associazioni e di chi sceglie di aiutare “chi non può parlare”.

Per contribuire e aiutare altri animali come Vita, si può visitare il sito www.leidaa.it.

