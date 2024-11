Virtus Ragusa: Recupido si dimette da capo allenatore. Dopo 5 sconfitte consecutive

Virtus Ragusa comunica che coach Gianni Recupido ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra.

La presidente Sabrina Sabbatini ha appreso della volontà di Recupido nella serata di mercoledì 7 novembre. “Le responsabilità di questo avvio di stagione non buono, non possono ricadere solo sulla direzione tecnica, siamo tutti responsabili – dice -. È per questo motivo che ho voluto attendere qualche giorno per verificare la disponibilità dell’allenatore a tornare sui propri passi e riprendere in mano il progetto, che non parte e non finisce con questo campionato”.

Rimanendo il coach sulle sue determinazioni, con dispiacere, il club ne prende atto, ringrazia Gianni Recupido per l’impegno e la dedizione di questi mesi, augurandogli le migliori fortune per il proseguo. Contestualmente la società è già al lavoro per individuare la figura del prossimo capo allenatore, che sarà comunicata a giorni, ed è attiva sul mercato per rinforzare il roster con l’obiettivo di rendere la squadra competitiva e in grado di poter raggiungere gli obiettivi stagionali.

© Riproduzione riservata