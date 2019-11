Virtus Ragusa Futsal: domani trasferta sul campo della Lazio - Ragusa Oggi

Virtus Ragusa Futsal: domani trasferta sul campo della Lazio

Trasferta sul campo della Lazio per la Virtus Ragusa futsal, che dopo la bella vittoria casalinga sul Noci per 5-1 della scorsa settimana sarà impegnata domani sera alle 20,00 nella gara valida come settima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 femminile. L’obiettivo della formazione ragusana non può che essere quello di cercare di sfruttare il buon momento e di allungare ancora la serie positiva di risultati utili, iniziata con il punto conquistato sul campo del Cagliari. La Lazio, con 9 punti, precede le ragusane in classifica di due lunghezze e si trova al sesto posto in coabitazione con la Florentia.

E’ chiaro che un’eventuale vittoria delle giallonere diventerebbe di importanza capitale. A fare un’analisi del periodo attuale, è la spagnola Rebe, che si è definitivamente sbloccata dopo i 4 gol messi a segno contro Cagliari e quello contro Noci: “Sono arrivati finalmente i miei primi gol ma non coincidono col fatto di essere entrata o meno nell’idea di gioco del mister – ha detto – E’ stato un periodo di adattamento per tutte noi e devo dire che quello personale è stato anche abbastanza in discesa: sono cresciuta vicina al mare e ritrovarmici ancora a stretto contatto mi ha aiutata molto ad ambientarmi in fretta.

La squadra adesso si sta finalmente avvicinando ai suoi livelli più consoni. Il risultato di Cagliari è stato importante per ritrovare fiducia e abbiamo raccolto i frutti con la prima vittoria casalinga dell’ultima giornata. Dobbiamo continuare a lavorare così e concentrarci sull’obiettivo di partita in partita. Ci aspetta una trasferta lunga, contro un avversario difficile, ma andremo a Roma determinate per provare a portare a casa punti importanti”.