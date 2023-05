Violenza urbana a Vittoria: Aggrediti due vigili urbani

Due vigili urbani aggrediti ad opera di due ragazzini, due minorenni. L’episodio accaduto qualche giorno fa era rimasto finora sotto silenzio ed è emerso solo qualche giorno dopo.

In un giorno, quello del primo Maggio in cui numerosi sono stati gli episodi di cronaca (furto in un negozio di complementi d’arredo, locali del centro storico preda dei vandali) si è verificato anche un episodio particolare, sintomatico della situazione attuale.

Luogo del misfatto: il centro storico di Vittoria, la Piazza del Popolo dove, a sera, si stava svolgendo un concerto di gruppi musicali locali, organizzato, come da tradizione, in occasione del primo maggio.

Due vigili urbani avrebbero fermato due ragazzini in ciclomotore per un controllo. I due ragazzi si sarebbero dapprima fermati e uno dei due avrebbe anche consegnato i documenti, come richiesto dai rappresentanti delle forze dell’ordine. Poi, in un momento di tensione, i due ragazzi avrebbero spintonato con violenza i due vigili – pare due graduati – e sarebbero fuggiti. Non si hanno notizie certe sull’episodio – la Polizia municipale non ha voluto fornire notizie ufficiali sull’accaduto – ma pare che i due ragazzini siano stati individuati, anche grazie ai documenti e sarebbero stati denunciati. Pur se minorenni, sarebbero comunque perseguibili per legge.

Nessuna grave conseguenza per i due vigili. Ma l’episodio diventa grave perché indicativo di atteggiamenti violenti e aggressivi che allignano fin dalla più giovane età e che dovrebbero far lanciare un grido d’allarme circa la degenerazione violenza che alligna in alcuni settori della città.

I quattro consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Valeria Zorzi, Giuseppe Scuderi, Alfredo Vinciguerra e Monia Cannata hanno espresso solidarietà ai vigili urbani

“La città deve reagire dinanzi a questi atti che offendono le istituzioni, la divisa e tutti i vittoriesi onesti – scrivono i quattro esponenti della minoranza – Altresì esprimiamo solidarietà agli imprenditori che negli ultimi giorni hanno subito, anche in pieno centro, furti e danneggiamenti e alla famiglia di un adolescente aggredito e colpito al volto”. I quattro chiedono “un potenziamento della sicurezza in città. In estate vi è stato un rafforzamento del contingente della polizia di Stato in provincia e auspichiamo che i prossimi concorsi banditi per volontà del governo nazionale possano accrescere in maniera ulteriore gli uomini e le donne delle forze dell’ordine in servizio in città; a ciò devono essere aggiunti necessari investimenti sulla videosorveglianza”.