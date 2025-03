Violenza di genere: codice rosso ed i diritti delle vittime. Se ne parla a Scicli

L’iniziativa è del Lions Club Plaga Iblea e si terrà nella sede delle Casa delle Donne in via Malpighi a Scicli il prossimo 17 marzo con inzio alle ore 18. Relatrici Teresa Ferraro, psicologa ed operatrice CAV e Josephine Statello, dott.ssa in giurisprudenza ed operatrice CAV. Si parte dalla riflessione che la violenza di genere non è solo un atto fisico ma si alimenta di stereotipi e pregiudizi che condizionano la società. Per questo è necessario riconoscerli e combatterli anche con strumenti legali e psicologici per contrastare la violenza di genere. Interverranno per i saluti Melania Carrubba, presidente Casa delle Donne, ed Eloisa Amarù, presidente Lions Club Scicli Plaga Iblea.

