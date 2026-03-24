Violenta grandinata nel Ragusano: auto bloccate sulla Ragusa-Chiaramonte

Una violenta grandinata ha colpito il territorio del Ragusano, causando forti disagi alla circolazione e momenti di paura per gli automobilisti. Il fenomeno meteorologico, improvviso e particolarmente intenso, ha interessato diverse aree della provincia con chicchi di ghiaccio di circa un centimetro di diametro, caduti con estrema violenza per almeno venti minuti.

La tempesta di ghiaccio ha trasformato alcune strade in vere e proprie distese di ghiaccio, rendendo difficili gli spostamenti e provocando blocchi alla circolazione.

Traffico in tilt sulla Ragusa-Chiaramonte

La situazione più critica si è registrata sulla strada Ragusa-Chiaramonte in direzione Chiaramonte, dove diversi veicoli sono rimasti intrappolati nel ghiaccio. Alcune auto non sono riuscite a proseguire la marcia e sono rimaste impantanate nello strato di grandine accumulata sull’asfalto.

La circolazione è risultata fortemente rallentata e, in alcuni tratti, completamente bloccata.

Minicar e mezzo pesante bloccati

Tra i mezzi coinvolti nei disagi anche una minicar e un mezzo pesante, rimasti immobilizzati sulla carreggiata a causa del ghiaccio che ha reso impossibile qualsiasi manovra.

Le condizioni della strada hanno impedito ai conducenti di muoversi in sicurezza, aumentando i rischi per la viabilità.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le prime operazioni di assistenza agli automobilisti rimasti bloccati. Gli agenti stanno cercando di gestire il traffico e mettere in sicurezza la zona, mentre si attendono ulteriori interventi per liberare completamente la strada.

La situazione resta monitorata mentre proseguono le operazioni per ripristinare la normale circolazione.

Aggiornamento

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che stanno facendo tornare indietro le auto che transitavano verso Chiaramonte, rimaste bloccate a causa del ghiaccio. Gli automobilisti, per il momento, non possono attraversare la pineta e sono costretti a ritornare a Ragusa per accedere in città attraverso la SS. 115.

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