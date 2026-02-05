L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha conferito al dottor Claudio Caruso l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Distretto 3 di Modica, al termine della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio. Medico chirurgo con attestato di formazione specifica in Medicina Generale, Caruso vanta una lunga esperienza nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali e nella gestione […]
Violazione della Sorveglianza Speciale a Ragusa: 25enne gambiano denunciato dalla Questura
05 Feb 2026 12:02
Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Ragusa hanno denunciato un cittadino gambiano di 25 anni per inosservanza degli obblighi imposti dalla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.
Durante i consueti servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica, la Squadra Volanti della Questura ha effettuato controlli domiciliari nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria.
Nel corso delle verifiche, è emerso che il giovane non aveva rispettato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, comportando il deferimento immediato alla Procura della Repubblica di Ragusa.
Le autorità sottolineano l’importanza di tali controlli per garantire la sicurezza della comunità e il rispetto delle misure preventive, ribadendo che ogni inosservanza comporta conseguenze penali.
