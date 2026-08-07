Un gesto di grande generosità ha consentito, nei giorni scorsi, di effettuare un prelievo di fegato all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. Il donatore, un giovane di 33 anni, aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione degli organi. Dopo l’accertamento di morte cerebrale e nel pieno rispetto delle procedure previste, è stata attivata la complessa […]
Viola il divieto di avvicinamento: a Ragusa, 31enne finisce in carcere
07 Ago 2026 13:21
Un 31enne ragusano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Ragusa dopo l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Ragusa. Il provvedimento rappresenta un aggravamento della precedente misura cautelare già applicata nei confronti dell’uomo nell’ambito di un procedimento penale.
Alla base della decisione dell’Autorità Giudiziaria ci sarebbero le contestate violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Controlli della Polizia e accertamenti investigativi
L’aggravamento della misura è arrivato al termine di un’attività di monitoraggio condotta dagli uffici della Questura di Ragusa.
I controlli sul territorio effettuati dalle Volanti e gli approfondimenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile avrebbero consentito di raccogliere elementi sulle presunte violazioni delle prescrizioni imposte dalla precedente misura cautelare.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo non avrebbe rispettato gli obblighi stabiliti dall’Autorità Giudiziaria, rendendo necessario un intervento più incisivo.
Dalla misura cautelare al carcere
Dopo la notifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Ragusa, il 31enne è stato sottoposto alle formalità di rito.
Successivamente è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.
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