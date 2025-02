Vincenzo Pelligra, conquista l’oro al Tunis African Open 2025 di judo

L’atleta delle Fiamme Azzurre ha dominato la categoria -81 kg nelle gare del Tunis African Open 2025 che si sono conclusi ieri in Tunisia. E’ un trionfo per Vincenzo Pelligra, è una gioia per a Koizumi judo Scicli, società in cui è cresciuto il giovane judoka allenato dal padre Maurizio Pelligra. La medaglia d’oro è un successo importante in campo internazionale che suffraga il talento e la determinazione dell’atleta sciclitano che, da pochi mesi, veste la casacca delle Fiamme Azzurre, il gruppo sportivo della Polizia penitenziaria.

Il Tunis African Open 2025 è una competizione internazionale organizzata dalla Tunisian Judo Federation presso la Sports Hall Ariana di Ariana, in Tunisia. L’evento ha visto la partecipazione di 198 atleti provenienti da 19 nazioni. La federazione nazionale di judo parla di ottimo risultato per l’oro conquistato dall’azzurro Vincenzo Pelligra (-81 Kg) del G.S. Fiamme Azzurre. A suo favore una grande tecnica ed un’altrettanta grande determinazione. Questo successo conferma l’ottima preparazione degli atleti italiani e la loro competitività a livello internazionale. “Soddisfatti dell’impegno e dei risultati ottenuti, auguriamo ai nostri atleti ed ai nostri tecnici un buon lavoro per il raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi” – è il commento della Federazione.

