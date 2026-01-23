Villetta nel mirino dei ladri: 41enne arrestato dai Carabinieri ad Acate

Movimenti sospetti in un’abitazione: preso ladro di appartamenti. Nel corso della notte, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno tratto in arresto un 41enne del posto, sorpreso all’interno di una villetta estiva mentre stava per compiere un furto ad Acate.

L’intervento è avvenuto in contrada Fossati, una zona solitamente poco frequentata durante il periodo invernale. Determinante è stata la segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un cittadino che, transitando a tarda ora, aveva notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione.

Ricevuta la chiamata, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo il luogo a bordo di una gazzella. I militari si sono avvicinati con cautela, senza farsi notare, riuscendo a cogliere il malvivente in flagranza di reato all’interno della villetta.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di una torcia elettrica e di diversi attrezzi utilizzati per scardinare la porta d’ingresso, con i quali si era introdotto abusivamente nell’immobile. Il furto, tuttavia, non è stato portato a termine grazie al rapido intervento dei militari.

Il 41enne è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

© Riproduzione riservata