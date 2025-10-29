Viadotto Guerrieri tra code, clacson e promesse di fine lavori “entro pochi giorni”. Quando il viaggio diventa un test di pazienza

Proseguono i lavori di manutenzione lungo i viadotti Irminio e Guerrieri della Strada Statale 115, nel tratto tra Ragusa e Modica, ma non senza disagi. Da giorni, infatti, automobilisti e pendolari lamentano rallentamenti e lunghe code in prossimità del viadotto Guerrieri, dove è in corso il rifacimento dei giunti di pavimentazione.

L’Anas, con una nota ufficiale diramata oggi, martedì 28 ottobre, ha spiegato che i disagi alla circolazione sono dovuti alla cantierizzazione temporanea necessaria per la sostituzione integrale dei giunti di dilatazione su ponti e viadotti del tratto in questione. Gli interventi, che includono anche il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale, fanno parte di un più ampio programma di riqualificazione avviato ad aprile 2025, finalizzato a migliorare la sicurezza e la qualità del manto stradale.

Anas ha garantito che la circolazione tornerà regolare entro martedì 4 novembre, assicurando che i lavori sono programmati ma contenuti e che la rimozione del cantiere avverrà giornalmente al termine delle lavorazioni. “Siamo consapevoli dei disagi, ma si tratta di interventi necessari per innalzare il livello di sicurezza stradale”, si legge nella nota.

La denuncia del Partito Democratico provinciale

A sollevare il caso, nelle ultime ore, sono stati anche i consiglieri provinciali Gaetano Scollo, Salvatore Schembari e Giovanni Garretto del gruppo Partito Democratico – L’Alternativa, che chiedono un intervento immediato del Libero Consorzio di Ragusa presso l’Anas per ridurre i disagi.

“I lavori sul Ponte Guerrieri stanno paralizzando la viabilità provinciale,” affermano i consiglieri, sottolineando come il senso unico alternato stia causando code chilometriche nelle ore di punta. “Chiediamo che i lavori vengano riorganizzati, magari concentrandoli nelle ore notturne o nei giorni festivi, per evitare ripercussioni pesanti su lavoratori, imprese e cittadini.”

Il viadotto Guerrieri, infrastruttura strategica per i collegamenti tra Ragusa, Modica e la provincia di Siracusa, è considerato un tratto chiave del sistema viario del Sud Est siciliano. Proprio per questo, la richiesta dei rappresentanti del PD punta a bilanciare la necessità dei lavori con la funzionalità della rete stradale, in un momento in cui la mobilità quotidiana risente fortemente delle limitazioni.

La reazione di ConfCommercio

“Non è accettabile che interventi di tale portata siano avviati con un preavviso minimo, causando danni incalcolabili alla viabilità e all’economia del territorio”. Con parole dure interviene Giorgio Moncada, presidente sezionale di Confcommercio Modica, in riferimento ai lavori sui ponti Guerrieri e Irminio predisposti da Anas SpA, di cui il Comune di Modica è stato informato solo nella serata di ieri tramite una mail.

“Il traffico cittadino è andato completamente in tilt – continua Moncada – con disagi evidenti per i cittadini, le aziende e i commercianti che si trovano a dover affrontare ritardi e difficoltà logistiche insostenibili. Tutto ciò con preavviso minimo, senza nessun rispetto del territorio e della comunità che lo abita. Abbiamo oltrepassato il grottesco e, qualora si trattasse di dilettantismo, si abbia il coraggio di intervenire nel sanzionare mentre, se si tratta di superficialità nel trattare l’argomento, invito chi di competenza a farsi avanti. A ogni modo, non è possibile tollerare questo stato di cose. La mancanza di una programmazione adeguata e di un confronto preventivo con le istituzioni locali e le associazioni di categoria dimostra un approccio superficiale verso una questione di vitale importanza per la città, chi la rappresenta e chi la abita”.

