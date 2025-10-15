Viabilità Ragusa-Catania: conclusi i lavori dei cavalcavia in anticipo. FOTO

Lo scorso fine settimana, nell’ambito dei lavori sul Lotto 2 dell’itinerario Ragusa-Catania, Anas ha portato a termine le operazioni relative al varo dei cavalcavia CV01 e CV04, situati rispettivamente al km 18,800 e al km 21,100 della strada statale 514 “Di Chiaramonte”, nel territorio di Licodia Eubea (Catania).

Interventi completati in anticipo

Le attività, coordinate dalla direzione lavori di Anas Sicilia, hanno previsto il varo e il fissaggio degli impalcati alle strutture di sostegno dei cavalcavia, con successiva riapertura al traffico della SS514.

Grazie alla celerità nell’esecuzione dei lavori, gli interventi sono stati completati un giorno prima rispetto al cronoprogramma inizialmente previsto. Inizialmente, il varo era programmato fra venerdì sera e lunedì mattina, ma la chiusura al traffico domenicale non è stata necessaria.

Un passo avanti per la viabilità siciliana

Il completamento dei cavalcavia rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza e l’efficienza della viabilità lungo l’itinerario Ragusa-Catania, consentendo un traffico più fluido e infrastrutture moderne a supporto del trasporto locale e regionale.

© Riproduzione riservata