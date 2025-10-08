Ragusa-Catania: due nuovi cavalcavia pronti nel fine settimana. Previste chiusure, ecco quando

Nel prossimo fine settimana, Anas eseguirà il varo di due nuovi cavalcavia lungo il Lotto n°2 del costruendo raddoppio della Ragusa-Catania (SS514), un tassello importante nel completamento della nuova infrastruttura che collegherà i due capoluoghi siciliani.

Si tratta del cavalcavia CV01, situato al km 18,800, e del CV04, al km 21,100. I due interventi seguono i varchi già realizzati lo scorso luglio, portando a quattro i cavalcavia completati sui sette totali previsti dal progetto.

Due nuovi cavalcavia sul Lotto 2 dell’itinerario

Il CV01 restituirà continuità alla Strada Provinciale 5, interrotta dai lavori, mentre il CV04 servirà a ripristinare i collegamenti interpoderali nel territorio di Licodia Eubea.

Le caratteristiche tecniche delle opere

Il CV01 sarà composto da un’unica campata in acciaio di 47 metri di luce, mentre il CV04 avrà due campate di circa 20 metri ciascuna, sostenute da una pila centrale in calcestruzzo armato posizionata tra le carreggiate della futura Ragusa-Catania.

Lo scopo è quello di garantire robustezza, durabilità e maggiore fluidità ai collegamenti locali.

Chiusure notturne e percorsi alternativi

Per consentire il varo in sicurezza, la SS514 sarà chiusa al traffico tra il km 18,600 e il km 26,900, secondo il seguente calendario: dalle 18:00 di venerdì 10 ottobre alle 6:00 di sabato 11 ottobre; dalle 18:00 di sabato 11 ottobre alle 6:00 di domenica 12 ottobre; dalle 18:00 di domenica 12 ottobre alle 6:00 di lunedì 13 ottobre.

Durante le ore di chiusura, il traffico sarà deviato sulla SP38 III e sulla strada comunale “Dicchiara”. Anas assicura la presenza di personale per regolare la viabilità e gestire il transito dei mezzi pesanti.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata