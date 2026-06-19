Il fuoco cova sotto la cenere a Modica: giunta verso azzeramento, Aprile in pole per il ruolo di vicesindaco?

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Dopo qualche settimana di apparente calma, i tempi per un azzeramento della Giunta Monisteri a Modica potrebbero essere maturi. Da alcune ore, negli ambienti politici cittadini, si rincorrono infatti indiscrezioni secondo cui nel corso di una riunione dell’esecutivo tenutasi ieri sarebbe stato affrontato il tema del futuro assetto della squadra di governo.

Secondo le voci che circolano nei corridoi della politica modicana, nel corso dell’incontro sarebbe stato posto una sorta di “out out” ad alcuni assessori ritenuti non pienamente in linea con il nuovo

Da settimane si parla di una verifica amministrativa e politica destinata a ridefinire gli equilibri all’interno della maggioranza che sostiene la sindaca Maria Monisteri. Sullo sfondo il crescente protagonismo di Forza Italia, forza politica che negli ultimi mesi ha consolidato il proprio ruolo all’interno della coalizione.

Proprio in quest’ottica, secondo diversi osservatori, il rimpasto potrebbe rappresentare l’occasione per rafforzare ulteriormente la presenza di figure dichiaratamente riconducibili al partito azzurro all’interno dell’esecutivo. Un’operazione che potrebbe comportare l’avvicendamento di alcuni assessori considerati espressione di aree civiche o comunque non direttamente organici a Forza Italia. Tra i nomi maggiormente esposti figurano quelli di Antonio Drago e Tino Antoci.

Mentre il nome di Giorgio Aprile, segretario cittadino di Forza Italia, viene indicato da più parti come possibile nuovo assessore e, secondo alcune indiscrezioni, persino come futuro vicesindaco in sostituzione di Saro Viola.

Da parte dei diretti interessati prevale la linea della prudenza. Le voci su possibili sostituzioni vengono respinte, così come viene smentita l’esistenza di ultimatum o richieste formali di adesione politica. Eppure, tra maggioranza e partiti che sostengono l’amministrazione, il confronto sugli assetti futuri appare sempre più serrato.

Se davvero la verifica annunciata nelle scorse settimane dovesse tradursi in scelte concrete, le prossime ore potrebbero risultare decisive per comprendere quale sarà il volto della Giunta che accompagnerà la sindaca Monisteri nella seconda parte del mandato.

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