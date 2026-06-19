Area Marina Protetta di Ustica, 40 anni di tutela ambientale: dalla Regione Sicilia 3,4 milioni di euro per biodiversità e habitat

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L’Area Marina Protetta di Ustica compie quarant’anni e guarda al futuro con un importante investimento destinato alla salvaguardia dell’ambiente. In occasione dell’apertura delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario della prima Area Marina Protetta istituita in Italia, l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, ha annunciato un finanziamento da 3,4 milioni di euro per il progetto “OPERA USTI”, finalizzato alla tutela della biodiversità e al ripristino degli habitat naturali dell’isola.

L’annuncio è arrivato nel corso della prima giornata della manifestazione dedicata all’importante traguardo raggiunto dall’area protetta, considerata uno dei simboli della conservazione ambientale italiana e uno dei siti naturalistici più preziosi del Mediterraneo.

Le risorse saranno destinate a interventi di conservazione e recupero degli habitat e delle specie presenti nei siti della rete Natura 2000, contribuendo a rafforzare la protezione di un ecosistema marino che rappresenta un punto di riferimento per la ricerca scientifica e la tutela dell’ambiente.

«Celebrare i quarant’anni della prima Area Marina Protetta d’Italia annunciando un investimento di oltre 3 milioni di euro per la sua tutela rappresenta il modo migliore per guardare al futuro», ha dichiarato l’assessore Giusi Savarino. «Quest’isola è un simbolo della tutela ambientale italiana e uno dei patrimoni naturalistici più importanti del Mediterraneo».

Secondo l’esponente del governo regionale, il finanziamento consentirà di consolidare le attività di conservazione delle specie e degli habitat protetti presenti nel territorio di Ustica, confermando la centralità delle politiche ambientali nell’azione della Regione Siciliana.

«Questo finanziamento consentirà di rafforzare la conservazione degli habitat e delle specie protette presenti nell’isola, confermando l’impegno della Regione Siciliana nella salvaguardia della biodiversità e nella valorizzazione delle nostre aree protette», ha aggiunto Savarino.

L’assessore ha inoltre sottolineato come la tutela dell’ambiente rappresenti oggi non soltanto una necessità dal punto di vista ecologico, ma anche un’opportunità di crescita per i territori. «La tutela dell’ambiente non è soltanto conservazione, ma anche sviluppo sostenibile, ricerca e crescita. Grazie alle risorse europee continuiamo a investire concretamente sul patrimonio naturale siciliano».

Un ruolo strategico sarà svolto anche dalla RAMPS, la Rete delle Aree Marine Protette Siciliane, nata per favorire la collaborazione tra i diversi enti gestori e rafforzare le azioni di tutela e valorizzazione delle aree costiere e marine dell’Isola.

Le celebrazioni per i 40 anni dell’Area Marina Protetta di Ustica rappresentano dunque non soltanto un momento commemorativo, ma anche l’occasione per rilanciare il ruolo dell’isola come laboratorio di sostenibilità e modello di gestione delle risorse naturali. Un percorso iniziato quattro decenni fa e che continua oggi attraverso nuovi investimenti destinati a preservare uno dei tesori ambientali più importanti della Sicilia e dell’intero Mediterraneo.

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