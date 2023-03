Via Roma diventerà un centro commerciale all’aperto. Ecco la svolta per il suo rilancio

Via Roma è una storica via del centro storico di Ragusa, considerata il salotto buono della città. Conosciuta da sempre per i suoi numerosi negozi, negli ultimi anni ha avuto difficoltà di fruizione a causa della crescente preferenza dei cittadini verso i centri commerciali. Questa situazione ha portato ad una diminuzione dei clienti per i negozi di via Roma, e quindi a un progressivo declino dell’attività commerciale nella zona.

Il progetto per una svolta

Tuttavia, adesso sembra esserci una nuova luce in fondo al tunnel. Il Comune di Ragusa ha infatti avviato un’iniziativa per far diventare via Roma un centro commerciale all’aperto, grazie al supporto degli stessi commercianti. Oggi si è svolta una riunione, e il sindaco Peppe Cassì ha dichiarato che ci sono già dei commercianti pronti a consociarsi in un unico soggetto giuridico per realizzare questa idea.

Secondo Cassì, l’iniziativa è in linea con la strategia di rigenerazione del Centro storico, che punta a renderlo più attrattivo per i cittadini. Il sindaco ha sottolineato che ci sono già 22 poli strategici riattivati o in fase di riattivazione nel Centro storico, e che si stanno perseguendo altre iniziative per riqualificare gli immobili e incentivare la ristrutturazione dei luoghi.

L’idea nuova per via Roma

L’idea di trasformare via Roma in un centro commerciale all’aperto rappresenta un’ottima opportunità per i commercianti della zona. Infatti, questa iniziativa potrebbe rappresentare un modo per far rinascere l’attività commerciale nella zona e aumentare l’attrattività del Centro storico per i cittadini. Inoltre, la collaborazione tra i commercianti e il Comune potrebbe rappresentare un modello positivo di dialogo pubblico-privato che potrebbe essere replicato anche in altre zone della città.

In conclusione, l’iniziativa del Comune di Ragusa per far diventare via Roma un centro commerciale all’aperto sembra essere un’ottima soluzione per la riqualificazione del Centro storico e per il sostegno all’attività commerciale della zona. L’obiettivo è far tornare via Roma ad essere il salotto buono della città.