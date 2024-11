Via libera al progetto di demolizione parziale dell’ex hotel “La Pineta” a Chiaramonte

Il progetto di riqualificazione dell’ex albergo La Pineta a Chiaramonte Gulfi segna un importante passo avanti verso il recupero di una struttura abbandonata e definita un “ecomostro” nel cuore della Pineta. Grazie alla rimodulazione dell’avanzo di amministrazione, è stato approvato il piano di demolizione parziale dell’edificio, preludio alla sua trasformazione in una struttura scolastica moderna e sostenibile. Come si ricorderà, infatti, il Libero Consorzio, in accordo con il Comune di Chiaramonte Gulfi, sosterrà un progetto di riqualificazione dell’edificio, ormai in stato di abbandono da decenni, affinchè diventi sede della scuola Alberghiera a Chiaramonte.

La Commissaria straordinaria Patrizia Valenti ha sottolineato come questo intervento rappresenti una tappa cruciale per restituire alla cittadinanza e agli studenti un luogo valorizzato e fruibile, conforme ai principi di architettura sostenibile.

Durante la conferenza di servizi, sono stati ottenuti tutti i pareri necessari da parte degli enti coinvolti, tra cui il Comune di Chiaramonte Gulfi, la Soprintendenza, il Genio Civile, l’Asp e il Dipartimento delle Foreste. Coordinata dal direttore generale del Lcc di Ragusa, Nitto Rosso, la riunione ha fissato l’obiettivo di avviare i lavori entro la fine dell’anno.

Intervento in due fasi

Demolizione e riorganizzazione volumetrica: abbattimento dei quattro piani fuori terra e definizione dei nuovi spazi propedeutici alla fase di ricostruzione.

Ricostruzione e destinazione scolastica: saranno realizzate due aule speciali per cucine e laboratori destinati all’Istituto Alberghiero. Inoltre, sarà creata un’aula polifunzionale per attività collettive, riunioni e conferenze.

