Via la sabbia dragata al porto di Donnalucata

Da stamani è un via vai di camion ed un costante lavoro di ruspe per caricare i mezzi e trasferire la sabbia nei terreni di un’azienda agricola del territorio sciclitano. L’impegno assunto dall’Amministrazione Marino ha trovato conferma nella presenza di diversi camion che fanno la spola da e per il porticciolo per smaltire la “montagna” di sabbia mista ad alghe e ad argilla nella misura di circa 8mila metri cubi di materiale. “Questa mattina hanno preso il via le operazioni di rimozione della sabbia accumulata nei pressi del porto di Donnalucata, frutto dell’intervento di dragaggio della diga foranea.

Ben quindici camion si alterneranno per trasferire il materiale in un terreno agricolo, come previsto dalle normative vigenti – spiega il sindaco Mario Marino – dopo le necessarie analisi, le sabbie sono risultate idonee al conferimento in area agricola. Ringraziamo per la collaborazione l’Assessorato regionale al Territorio, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la Prefettura e la Questura di Ragusa. Si chiude così una vicenda complessa dal punto di vista tecnico-amministrativo. Il porto è ora finalmente dragato e le sabbie saranno riutilizzate nel pieno rispetto della legge”. Entro i primi giorni della settimana che viene l’area adiacente il porticciolo sarà interamente ripulita e liberata dal materiale che giace lì da alcune settimane.

