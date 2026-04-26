Strada Modica-Passo Gatta: sbloccati 1,6 milioni di euro per l’allargamento e la messa in sicurezza

Un traguardo atteso da anni per la viabilità del territorio modicano diventa finalmente realtà. Con l’emissione del decreto dirigenziale n. 886 del 23 aprile 2026, l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha ufficialmente sbloccato il finanziamento per i lavori di allargamento e messa in sicurezza della S.P. 51 Modica-Passo Gatta, un’arteria stradale nota purtroppo in passato per l’elevato tasso di pericolosità e per i numerosi incidenti. I dettagli dell’intervento

L’investimento complessivo ammonta a 1.607.654,09 euro e si concentrerà su un tratto specifico, compreso tra il chilometro 1+300 e il chilometro 2+300. Le risorse, stanziate nell’ambito della Legge di Stabilità regionale 2025-2027, mirano a potenziare i collegamenti delle aree interne e a garantire standard di sicurezza moderni per le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono questa tratta.

Il progetto esecutivo, che ha già ricevuto il via libera tecnico dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, non si limiterà al solo ampliamento della carreggiata. Sono infatti previsti interventi mirati alla stabilità del tracciato e, con un occhio di riguardo all’ambiente, il reimpianto di specie arboree autoctone per mitigare l’impatto dei lavori sul paesaggio circostante. Il quadro economico

Sotto il profilo tecnico-finanziario, la somma è stata così ripartita dal Dipartimento regionale:

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1,06 milioni di euro circa saranno destinati ai lavori a base d’asta, comprensivi degli oneri di sicurezza; –

Oltre 540 mila euro rimarranno a disposizione dell’amministrazione per coprire imprevisti, indagini geologiche, spese tecniche e IVA.

L’iter procede ora verso la fase di affidamento dei lavori, con l’obiettivo di aprire i cantieri nel più breve tempo possibile, garantendo così una risposta concreta a un’esigenza di sicurezza stradale non più rimandabile per l’intero comprensorio.

La notizia del finanziamento è stata diffusa dall’On. Ignazio Abbate.

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