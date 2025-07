Porticciolo di Donnalucata, scatta la bonifica: al via la rimozione del materiale dragato

Con una task force composta da quindici camion, utilizzati nel settore del movimento terra, iniziano domani mattina i lavori di rimozione della sabbia, mista ad alghe ed argilla, prelevata dal dragaggio durante le operazioni di bonifica del porticciolo di Donnalucata. Un intervento che ha preso tempo, proprio per ottenere le autorizzazioni necessarie, per organizzare il lavoro di rimozione e per permettere al materiale accumulato di “rilasciare” l’acqua al fine di evitare che la borgata sciclitana e le strade circostanti venissero “invase” da liquidi ed odori puzzolenti.

Circa 8.000 metri cubi di materiale pronti ad essere rimossi.

Questa la quantità in previsione, questo è l’accumulo creato nei pressi del porticciolo durante le operazioni di dragaggio eseguite con un finanziamento della Regione per 600mila euro che permetterà di riportare il porticciolo donnalucatese alla completa fruizione abbassando notevolmente i fondali e permettendo l’ingresso di imbarcazioni e motopescherecci all’interno dello scalo di alaggio. Un beneficio per la marineria locale che da anni è costretta ad affrontare le spese per “ricoveri” esterni delle loro imbarcazioni in altre strutture portuali e per i diportisti che non hanno potuto usufruire del porticciolo con i loro natanti e motoscafi.

Uno speciale permesso dovrebbe arrivare in queste ore dalla Prefettura di Ragusa al fine di autorizzare il transito dei mezzi pesanti nelle strade del territorio.

La ditta che andrà ad eseguire i lavori di rimozione della sabbia utilizzerà i mezzi che impegna nei cantieri autostradali. Il materiale in rimozione verrà portato in terreni agricoli di un’azienda locale, ciò perchè a conclusione delle analisi è stata riscontrata la presenza di argilla. “Non si è potuto procedere, come dapprima si ipotizzava, al ripascimento della spiaggia di Spinasanta per la presenza di tracce importanti di argilla – commenta il sindaco Mario Marino – entro un due, tre giorni il materiale sarà rimosso. Domani si comincerà per continuare ad inizio della prossima settimana”.

